Абрамович готов предложить Слуцкому работу в «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен обсудить с Леонидом Слуцким, уволенным из «Халл Сити», его дальнейшие перспективы.
По информации The Telegraph, российский бизнесмен планирует предложить экс-тренеру ЦСКА должность в структуре лондонского клуба.
В прошлом месяце «Челси» расстался с техническим директором Майклом Эменало, однако решение, будет ли найдена ему прямая замена функционеру или же его работа будет разделена на две роли, пока в клубе не принято.
Слуцкий может занять пост либо технического директора «синих», либо другую должность в руководстве.
Ожидается, что 46-летний тренер возьмет время на раздумья касательно своего будущего, но для начала обсудит его с Абрамовичем.
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