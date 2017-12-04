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    Абрамович готов предложить Слуцкому работу в «Челси»

    Теги Леонид Слуцкий Челси Роман Абрамович Халл Д2 Англия Майкл Эменало

    Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен обсудить с Леонидом Слуцким, уволенным из «Халл Сити», его дальнейшие перспективы.

    По информации The Telegraph, российский бизнесмен планирует предложить экс-тренеру ЦСКА должность в структуре лондонского клуба.

    В прошлом месяце «Челси» расстался с техническим директором Майклом Эменало, однако решение, будет ли найдена ему прямая замена функционеру или же его работа будет разделена на две роли, пока в клубе не принято.

    Слуцкий может занять пост либо технического директора «синих», либо другую должность в руководстве.

    Ожидается, что 46-летний тренер возьмет время на раздумья касательно своего будущего, но для начала обсудит его с Абрамовичем.

    Это не у Слуцкого не получилось, а у нас

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