Абрамович готов предложить Слуцкому работу в «Челси»

Владелец Роман Абрамович намерен обсудить с Леонидом Слуцким, уволенным из «Халл Сити», его дальнейшие перспективы.

По информации The Telegraph, российский бизнесмен планирует предложить экс-тренеру должность в структуре лондонского клуба.

В прошлом месяце «Челси» расстался с техническим директором , однако решение, будет ли найдена ему прямая замена функционеру или же его работа будет разделена на две роли, пока в клубе не принято.

Слуцкий может занять пост либо технического директора «синих», либо другую должность в руководстве.

Ожидается, что 46-летний тренер возьмет время на раздумья касательно своего будущего, но для начала обсудит его с Абрамовичем.

Это не у Слуцкого не получилось, а у нас