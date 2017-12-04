Стоимость эксплуатации стадиона «Крестовский» составит от 1,3 млрд до 2,8 млрд рублей в год

Правительство Санкт-Петербурга сообщило о передаче стадиона «Крестовский» .

«Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу многофункционального футбольного стадиона круглогодичного использования в западной части Крестовского острова футбольному клубу «Зенит» для реконструкции и эксплуатации путем заключения концессионного соглашения.

Концессионным соглашением предусматривается реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта в течение 49 лет с момента подписания соглашения.

Общий объем инвестиций, которые концессионер планирует направить в объект в соответствии со своими планами, составит 500 млн рублей. Финансирование планируется за счет собственных средств ООО «Зенит-Арена», а также средств единственного участника общества – АО «Футбольный клуб «Зенит». В частности, предусматривается устройство различных типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе (всего 9 объектов).

Произведена предварительная оценка стоимости эксплуатации объекта, которая может составить от 1,3 млрд руб. в год (2018 год) до 2,8 млрд руб. в год (2065 год)», – сказали в пресс-службе», – говорится в сообщении на официальном сайте Администрации города.

«Зенит» заходит на «Санкт-Петербург Арену» как концессионер, это значит, он будет по-хозяйски, более внимательно относиться к стадиону, чем в режиме аренды объекта, как это было до сих пор.

Развитие общепита, торговли, услуг полезно, поскольку позволит компенсировать эксплуатационные расходы и сделает стадион более комфортным для зрителей и болельщиков. Площади, которые есть на нашем стадионе, вполне позволяют развивать коммерческую составляющую проекта.

Думаю, соглашение станет дополнительным стимулом для футбольного клуба «Зенит» в реализации спортивных амбиций, ведь буквально на днях пообещал болельщикам выиграть Чемпионат России», – заявил вице-губернатор .