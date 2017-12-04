«Спартак» предупредил болельщиков о провокациях в Англии перед матчем с «Ливерпулем»

выступил с обращением к болельщикам в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с .

«Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в , так и в других городах Великобритании по маршрутам следования.

Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны.

Кроме того, напоминаем о недопустимости использования пиротехнических средств на стадионах до, во время и после матчей основных и молодежных команд.

Убедительно просим воздержаться от иных противоправных действий на территории Великобритании, в том числе на спортивных аренах и на маршрутах следования болельщиков», – говорится в заявлении .