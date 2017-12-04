Inside The Games: МОК уже обсуждает с Nike дизайн нейтральной формы для России

По информации издания Inside The Games, Международный олимпийский комитет (МОК) уже сейчас обсуждает с компанией Nike дизайн нейтральной формы для российских спортсменов, которые будут выступать в Пхенчхане-2018.

Россияне будут допускаться к Олимпиаде в индивидуальном порядке. Каждый спортсмен должен будет доказать, что не имел отношения к «допинговой системе». Также будет учитываться информация из базы данных РУСАДА, недавно полученной МОК и WADA.

Официальное решение о допуске России к Играм-2018 будет принято на заседании исполкома МОК только завтра, 5 декабря.

Ранее сообщалось, что МОК, вероятнее всего, позволит россиянам выступать в Пхенчхане только в нейтральном статусе и белой форме.

Пустят ли Россию на Олимпиаду? Все варианты