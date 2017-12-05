Овечкин возглавил гонку снайперов сезона и вышел на 20-е место в истории НХЛ по голам, обогнав Рекки

Капитан «Вашингтона» в игре с «Сан-Хосе» (4:1) забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Россиянин забил 20-й гол в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, превзойдя Никиту Кучерова («Тампа»), на счету которого 19 шайб.

Кроме того, этот гол стал 578-м для Овечкина в регулярных чемпионатах. Это позволило нападающему обогнать Марка Рекки и выйти на чистое 20-е место в истории .

19-ю позицию в списке занимает Яри Курри – 601 шайба. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 гола.