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    Овечкин возглавил гонку снайперов сезона и вышел на 20-е место в истории НХЛ по голам, обогнав Рекки

    Теги Вашингтон Марк Рекки Александр Овечкин НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Сан-Хосе» (4:1) забросил шайбу и сделал голевую передачу.

    Россиянин забил 20-й гол в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, превзойдя Никиту Кучерова («Тампа»), на счету которого 19 шайб.

    Кроме того, этот гол стал 578-м для Овечкина в регулярных чемпионатах. Это позволило нападающему обогнать Марка Рекки и выйти на чистое 20-е место в истории НХЛ.

    19-ю позицию в списке занимает Яри Курри – 601 шайба. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 гола.

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