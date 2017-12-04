Шипачев набрал 12 очков в последних 6 матчах за СКА
Нападающий СКА Вадим Шипачев стал автором победной шайбы в ворота «Нефтехимика» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В концовке третьего периода Шипачев реализовал большинство. После его гола счет стал 2:1.
Результативная серия форварда продлилась до шести игр. В ее ходе он записал на свой счет 12 (5+7) очков.
Всего в текущем сезоне Шипачев сыграл за СКА 8 матчах и набрал 14 (7+7) очков.
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