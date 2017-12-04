Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шипачев набрал 12 очков в последних 6 матчах за СКА

    Теги СКА видео КХЛ Вадим Шипачев

    Нападающий СКА Вадим Шипачев стал автором победной шайбы в ворота «Нефтехимика» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В концовке третьего периода Шипачев реализовал большинство. После его гола счет стал 2:1.

    Результативная серия форварда продлилась до шести игр. В ее ходе он записал на свой счет 12 (5+7) очков.

    Всего в текущем сезоне Шипачев сыграл за СКА 8 матчах и набрал 14 (7+7) очков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться