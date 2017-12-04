Промес, Зе Луиш и Рассказов полетели со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»
«Спартак» отправился в Ливерпуль на матч 6-го тура Лиги чемпионов с одноименным клубом.
В Англию полетели 22 футболиста.
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Ташчи, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.
Полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.
Позже москвичи включили в список полузащитника Александра Самедова, который стал 23-м игроком.
Матч «Спартак» с «Ливерпулем» состоится 6 декабря.
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