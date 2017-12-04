Промес, Зе Луиш и Рассказов полетели со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»

отправился в Ливерпуль на матч 6-го тура Лиги чемпионов с одноименным клубом.

В Англию полетели 22 футболиста.

Вратари: , Александр Селихов, Александр Максименко.

Защитники: Сальваторе Боккетти, , Сердар Ташчи, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, .

Полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, , Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша.

Нападающие: , Луис Адриано.

Позже москвичи включили в список полузащитника Александра Самедова, который стал 23-м игроком.

Матч «Спартак» с «Ливерпулем» состоится 6 декабря.