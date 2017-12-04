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    Промес, Зе Луиш и Рассказов полетели со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»

    Теги Спартак Сердар Ташчи Артем Ребров Александр Самедов Ливерпуль Сальваторе Боккетти Андрей Ещенко Луис Адриано Лига чемпионов Денис Глушаков Ивелин Попов Артем Самсонов Георгий Джикия Зе Луиш Лоренсо Мельгарехо Илья Кутепов Роман Зобнин Фернандо Куинси Промес Марко Петкович Александр Селихов Зелимхан Бакаев Марио Пашалич Педро Роша Александр Максименко 1998 Николай Рассказов

    «Спартак» отправился в Ливерпуль на матч 6-го тура Лиги чемпионов с одноименным клубом.

    В Англию полетели 22 футболиста.

    Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Ташчи, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.

    Полузащитники: Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано.

    Позже москвичи включили в список полузащитника Александра Самедова, который стал 23-м игроком.

    Матч «Спартак» с «Ливерпулем» состоится 6 декабря.

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