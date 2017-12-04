Дмитрий Песков: «Бойкот Пхенчхана-2018 не обсуждается»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бойкот Пхенчхана-2018 российской сборной даже не обсуждается.

«Нет, не обсуждается.

Россия по-прежнему не согласна со многими решениями, которые принимались по линии WADA в отношении наших спортсменов.

Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма, об этом говорил президент Путин, это его решение», – рассказал Песков.