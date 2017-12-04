Дмитрий Песков: «Бойкот Пхенчхана-2018 не обсуждается»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бойкот Пхенчхана-2018 российской сборной даже не обсуждается.
«Нет, не обсуждается.
Россия по-прежнему не согласна со многими решениями, которые принимались по линии WADA в отношении наших спортсменов.
Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма, об этом говорил президент Путин, это его решение», – рассказал Песков.
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