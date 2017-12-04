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    Дмитрий Песков: «Бойкот Пхенчхана-2018 не обсуждается»

    Теги Владимир Путин сборная России сборная России жен WADA Пхенчхан-2018 Дмитрий Песков

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бойкот Пхенчхана-2018 российской сборной даже не обсуждается.

    «Нет, не обсуждается.

    Россия по-прежнему не согласна со многими решениями, которые принимались по линии WADA в отношении наших спортсменов.

    Мы против ущемления прав наших спортсменов, против бездоказательного ущемления прав, но в то же время Россия сохраняет свою приверженность идеалам олимпизма, об этом говорил президент Путин, это его решение», – рассказал Песков.

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