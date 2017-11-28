НХЛ. «Тампа» в гостях у «Баффало», «Коламбус» против «Каролины»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 29 ноября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 29 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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