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    НХЛ. «Тампа» в гостях у «Баффало», «Коламбус» против «Каролины»

    Теги результаты Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Торонто Тампа-Бэй Каролина Флорида Нэшвилл Детройт Коламбус Чикаго Ванкувер Калгари Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    29 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Айлендерс – Ванкувер
    Дата проведения
    29 ноября, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Флорида
    Дата проведения
    29 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Сан-Хосе
    Дата проведения
    29 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Каролина
    Дата проведения
    29 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Детройт – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    29 ноября, 03.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Чикаго
    Дата проведения
    29 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Калгари – Торонто
    Дата проведения
    29 ноября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Аризона
    Дата проведения
    29 ноября, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Даллас
    Дата проведения
    29 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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