Карасев назначен на матч «Зенит» – «Урал», Безбородов будет работать на игре «Арсенал» – «Спартак»
РФС назначил судей на матчи 19-го тура чемпионата России.
1 декабря (пятница)
ЦСКА – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь).
«Арсенал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа).
2 декабря (суббота)
«Зенит» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).
«Динамо» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль).
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
3 декабря (воскресенье)
«Уфа» – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва).
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск).
«Анжи» – СКА Хабаровск: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).
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