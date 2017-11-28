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    Карасев назначен на матч «Зенит» – «Урал», Безбородов будет работать на игре «Арсенал» – «Спартак»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Владислав Безбородов Тихон Калугин Сергей Карасев Краснодар Уфа Алексей Еськов Сергей Лапочкин Виталий Мешков Тосно Игорь Демешко Валерий Данченко Алексей Лебедев Сергей Сергеевич Иванов Владимир Сельдяков Роман Галимов

    РФС назначил судей на матчи 19-го тура чемпионата России.

    1 декабря (пятница)

    ЦСКА – «Тосно»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Арсенал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа).

    2 декабря (суббота)

    «Зенит» – «Урал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

    «Динамо» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль).

    «Локомотив» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

    3 декабря (воскресенье)

    «Уфа» – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва).

    «Краснодар» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск).

    «Анжи» – СКА Хабаровск: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

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