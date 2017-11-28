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    Дмитрий Комбаров пропустит остаток года из-за перелома ребра. Его травмировал Ригони

    Теги Спартак Зенит Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия травмы судьи Михаил Вартапетов Виталий Мешков Эмилиано Ригони

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров пропустит остаток 2017 года из-за травмы.

    В концовке матча с «Зенитом» (3:1) 30-летний игрок получил удар коленом в столкновении с полузащитником Эмилиано Ригони и смог покинуть поле только на электрокаре в сопровождении врачей.

    Со стадиона футболист был немедленно отправлен на медицинское обследование, которое выявило у него перелом девятого ребра.

    По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, лечение Комбарова займет около месяца.

    Хавбек «Зенита» Ригони не получил какой-либо карточки по итогам столкновения с защитником. У аргентинца уже была одна желтая на момент единоборства с Комбаровым. Матч судил Виталий Мешков.

    «Спартак» отыгрался за 1:5 в Питере

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