Дмитрий Комбаров пропустит остаток года из-за перелома ребра. Его травмировал Ригони

Защитник Дмитрий Комбаров пропустит остаток 2017 года из-за травмы.

В концовке матча с (3:1) 30-летний игрок получил удар коленом в столкновении с полузащитником и смог покинуть поле только на электрокаре в сопровождении врачей.

Со стадиона футболист был немедленно отправлен на медицинское обследование, которое выявило у него перелом девятого ребра.

По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» , лечение Комбарова займет около месяца.

Хавбек «Зенита» Ригони не получил какой-либо карточки по итогам столкновения с защитником. У аргентинца уже была одна желтая на момент единоборства с Комбаровым. Матч судил Виталий Мешков.

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