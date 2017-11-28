Дмитрий Комбаров пропустит остаток года из-за перелома ребра. Его травмировал Ригони
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров пропустит остаток 2017 года из-за травмы.
В концовке матча с «Зенитом» (3:1) 30-летний игрок получил удар коленом в столкновении с полузащитником Эмилиано Ригони и смог покинуть поле только на электрокаре в сопровождении врачей.
Со стадиона футболист был немедленно отправлен на медицинское обследование, которое выявило у него перелом девятого ребра.
По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, лечение Комбарова займет около месяца.
Хавбек «Зенита» Ригони не получил какой-либо карточки по итогам столкновения с защитником. У аргентинца уже была одна желтая на момент единоборства с Комбаровым. Матч судил Виталий Мешков.
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