Федерации хоккея Канады, Чехии, Финляндии и Швеции выступили против отстранения сборной России от ОИ-2018

Федерации хоккея Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии и Швеции выступили против отстранения российской хоккейной сборной от Олимпиады в Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, федерации отправили письмо в ИИХФ на имя президента организации Рене Фазеля. Фазель также входит в исполнительный комитет Международного олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что олимпийскую сборную России в полном составе могут отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года.