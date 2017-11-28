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    Федерации хоккея Канады, Чехии, Финляндии и Швеции выступили против отстранения сборной России от ОИ-2018

    Теги ИИХФ сборная России Рене Фазель МОК Федерация хоккея Канады Федерация хоккея Швеции Федерация хоккея Чехии Пхенчхан-2018 Федерация хоккея Финляндии олимпийский хоккейный турнир

    Федерации хоккея Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии и Швеции выступили против отстранения российской хоккейной сборной от Олимпиады в Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, федерации отправили письмо в ИИХФ на имя президента организации Рене Фазеля. Фазель также входит в исполнительный комитет Международного олимпийского комитета.

    Ранее сообщалось, что олимпийскую сборную России в полном составе могут отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года.

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