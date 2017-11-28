Зарплата Месси по новому контракту – 43 млн евро в год с учетом бонусов. Он самый высокооплачиваемый игрок мира

Нападающий «Барселоны» , продливший на прошлой неделе контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По условиям сделки, годовой оклад 30-летнего форварда составляет 30 миллионов евро, а с учетом бонусов – 43 миллиона евро. Также аргентинец получил подъемные при подписании договора в размере 50 миллионов евро.

Ранее самым высокооплачиваемым игроком мира являлся , который в «Шанхай Шеньхуа» зарабатывает 38 миллионов евро в год.

Следом идут Неймар («ПСЖ», 36 млн), Криштиану Роналду ( , 21 млн, 34 млн с учетом бонусов) и Оскар («Шанхай Теллэйс», 24 млн).