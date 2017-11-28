Зарплата Месси по новому контракту – 43 млн евро в год с учетом бонусов. Он самый высокооплачиваемый игрок мира
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, продливший на прошлой неделе контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
По условиям сделки, годовой оклад 30-летнего форварда составляет 30 миллионов евро, а с учетом бонусов – 43 миллиона евро. Также аргентинец получил подъемные при подписании договора в размере 50 миллионов евро.
Ранее самым высокооплачиваемым игроком мира являлся Карлос Тевес, который в «Шанхай Шеньхуа» зарабатывает 38 миллионов евро в год.
Следом идут Неймар («ПСЖ», 36 млн), Криштиану Роналду («Реал», 21 млн, 34 млн с учетом бонусов) и Оскар («Шанхай Теллэйс», 24 млн).
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