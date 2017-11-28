ИИХФ выступила против коллективного наказания за допинг и призвала допустить сборную России на ОИ-2018

ИИХФ выступила с официальным заявлением, в котором поддержала всех российских спортсменов, в том числе и хоккейную сборную России.

«Мы хотели четко обозначить нашу позицию для МОК.

Мы выступаем против коллективного наказания, которое несправедливо затрагивает многих российских спортсменов, не имеющих никакого отношения к допингу», – сказал президент федерации .

«Совет ИИХФ пришел к единому мнению, что всем «чистым» спортсменам, в том числе из России, должно быть разрешено представлять свою страну на Олимпийских играх 2018 года в .

Мы выступаем против применения коллективных наказаний в случае российских спортсменов. Хотя признаем необходимость противостоять допингу в спорте, но участие в Олимпийских играх не должно использоваться для наказания многих за действия немногих.

Кроме того, степень, в которой МОК ищет наказание для России, угрожает целостности и развитию хоккея с шайбой.

Роль России в развитии хоккея не может быть принижена. Эта страна – основа наследия нашего спорта», – говорится в заявлении.