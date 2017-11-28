Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ИИХФ выступила против коллективного наказания за допинг и призвала допустить сборную России на ОИ-2018

    Теги ИИХФ сборная России Рене Фазель МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    ИИХФ выступила с официальным заявлением, в котором поддержала всех российских спортсменов, в том числе и хоккейную сборную России.

    «Мы хотели четко обозначить нашу позицию для МОК.

    Мы выступаем против коллективного наказания, которое несправедливо затрагивает многих российских спортсменов, не имеющих никакого отношения к допингу», – сказал президент федерации Рене Фазель.

    «Совет ИИХФ пришел к единому мнению, что всем «чистым» спортсменам, в том числе из России, должно быть разрешено представлять свою страну на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане

    Мы выступаем против применения коллективных наказаний в случае российских спортсменов. Хотя признаем необходимость противостоять допингу в спорте, но участие в Олимпийских играх не должно использоваться для наказания многих за действия немногих. 

    Кроме того, степень, в которой МОК ищет наказание для России, угрожает целостности и развитию хоккея с шайбой. 

    Роль России в развитии хоккея не может быть принижена. Эта страна – основа наследия нашего спорта», – говорится в заявлении.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться