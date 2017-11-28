Фанаты «Спартака» вывесили баннер о Дзюбе и «Зените»: «Пока в составе есть иуда – не будет титула у вас»

Болельщики подготовили к матчу с «Зенитом» (3:1) баннеры оскорбительного характера в адрес бывшего нападающего московской команды .

«Пока в составе есть иуда – не будет титула у вас», – было написано на одном из плакатов.

«Джикия – важный, Дзюба – продажный», – говорилось на другом баннере.

Два плаката фанатов «Спартака» про Дзюбу и «Зенит»

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