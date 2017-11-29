Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Набравший ход «Кливленд» примет , который одержал три победы подряд.

Идущая пятой на Западе дома сыграет с «Вашингтоном» Брэдли Била.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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