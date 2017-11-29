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    НБА. «Кливленд» – «Майами», «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Кливленд Денвер Майами Милуоки Миннесота Финикс Сакраменто НБА Вашингтон Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Набравший ход «Кливленд» примет «Майами», который одержал три победы подряд.

    Идущая пятой на Западе «Миннесота» дома сыграет с «Вашингтоном» Брэдли Била.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Майами
    Дата проведения
    29 ноября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Вашингтон
    Дата проведения
    29 ноября, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Финикс
    Дата проведения
    29 ноября, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Милуоки
    Дата проведения
    29 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    29 ноября, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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