НБА. «Кливленд» – «Майами», «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. Набравший ход «Кливленд» примет «Майами», который одержал три победы подряд.
Идущая пятой на Западе «Миннесота» дома сыграет с «Вашингтоном» Брэдли Била.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 ноября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 29 ноября, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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