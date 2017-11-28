Яна Романова: «Скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее в МОК»

Российская биатлонистка Яна Романова, пожизненно отстраненная МОК от участия в Играх, заявила о том, что оспорит решение организации в CAS.

«Все, что происходит сейчас, — это дичайшая несправедливость. Столько всего уже было сказано об этом другими спортсменами. Хочется просто кричать. Конечно, мы будем подавать апелляцию в CAS.

Все это напоминает судилище, именно судилище, я не могу это назвать решением дисциплинарной комиссии МОК, у обвинения нет никаких доказательств, за исключением показаний Родченкова. На основании его показаний нас массово лишают медалей. А кто он? Он прячется и не присутствует на слушаниях.

Когда он был руководителем московской лаборатории, я не знала его, я контактировала лишь с допинг-офицерами при прохождении допинг-контроля. Когда началась вся эта история, мне было смешно, на мой взгляд, Родченков неудавшийся фармаколог, который не смог продать свое «изобретение» и потом устроил весь этот цирк. А МОК? Вот кто по-настоящему разочаровал, я даже не хочу смотреть Олимпийские игры, это не Игры», — сказала Романова.

Биатлонистка также сообщила о том, что не намерена возвращать медаль эстафеты Сочи-2014 в МОК.

«Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК», – добавила Романова.