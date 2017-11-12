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    Кубок «Карьялы». Россия сыграет с Чехией, Финляндия против Канады

    Теги Евротур сборная России результаты сборная Канады сборная Финляндии сборная Чехии Кубок Карьялы

    Сегодня на Кубке «Карьялы» пройдут заключительные матчи. 

    Евротур

    Кубок Карьялы

    Россия – Чехия
    Дата проведения
    12 ноября, 14.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    Финляндия – Канада
    Дата проведения
    12 ноября, 18.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Финляндия – 6 (2), Швеция – 6 (3),  Россия – 3 (2), Чехия – 3 (2), Канада – 3 (2), Швейцария – 0 (3). 

    Все команды проведут по 3 матча. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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