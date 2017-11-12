Кубок «Карьялы». Россия сыграет с Чехией, Финляндия против Канады
Сегодня на Кубке «Карьялы» пройдут заключительные матчи.
Евротур
Кубок Карьялы
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 18.30, «Хартвалл Арена»
Положение команд: Финляндия – 6 (2), Швеция – 6 (3), Россия – 3 (2), Чехия – 3 (2), Канада – 3 (2), Швейцария – 0 (3).
Все команды проведут по 3 матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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