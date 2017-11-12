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    Гран-при Бразилии. Гонка начнется в 19.00

    Теги результаты Гран-при Бразилии Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл
    Гран-при Бразилии
    Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Интерлагос
    11 ноября 2017 года
     
    В 19:00 по московскому времени стартует Гран-при Бразилии, 19-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.
     
    Стартовый порядок
     
    1. Валттери Боттас («Мерседес»)
    2. Себастьян Феттель («Феррари»)
    3. Кими Райкконен («Феррари»)
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    5. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    6. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    8. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    9. Фелипе Масса («Уильямс»)
    10. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    11. Ромен Грожан («Хаас»)
    12. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    14. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)*
    15. Паскаль Верляйн («Заубер»)
    16. Ланс Стролл («Уильямс»)*
    17. Маркус Эрикссон («Заубер»)*
    18. Брендон Хартли («Торо Россо»)*
    19. Пьер Гасли («Торо Россо»)*
    20. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)*
     
    * – Стролл и Эрикссон потеряли по 5 позиций за замену коробки передач, Риккардо и Хартли потеряли по 10 позиций за замену генератора MGU-H, Гасли потерял 25 позиций за двойную замену генератора MGU-H, а также установленную новую турбину, Хэмилтон разбил болид и не квалифицировался, но был допущен к гонке.
     

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