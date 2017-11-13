Хорватия вышла на ЧМ-2018, Греция не попала на турнир
В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 Греция на стадионе «Георгиос Караискакис» сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее Хорватия разгромила Грецию на своем поле со счетом 4:1. Таким образом, хорваты стали участниками ЧМ-2018, а греки не попали на турнир.
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
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Греция –
Карнезис, Папастатопулос, Рецос, Торосидис, Манолас, Зека, Тахцидис, Циолис, Христодулопулос (Фортунис, 59), Бакасетас (Янниотас, 59), Митроглу (Пелкас, 78).
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Хорватия –
Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич, Модрич (Митрович, 90), Брозович, Перишич (Ребич, 86), Манджукич, Калинич (Крамарич, 78).
- Предупреждение:
- Тахцидис (24).
Первый матч – 1:4
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