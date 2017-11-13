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    Sports.ru

    Хорватия вышла на ЧМ-2018, Греция не попала на турнир

    Теги сборная Хорватии сборная Греции квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи

    В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 Греция на стадионе «Георгиос Караискакис» сыграла вничью с Хорватией (0:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ранее Хорватия разгромила Грецию на своем поле со счетом 4:1. Таким образом, хорваты стали участниками ЧМ-2018, а греки не попали на турнир.

    Греция – Хорватия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    12 ноября, 22.45, «Георгиос Караискакис»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ГрецияКарнезис, Папастатопулос, Рецос, Торосидис, Манолас, Зека, Тахцидис, Циолис, Христодулопулос (Фортунис, 59), Бакасетас (Янниотас, 59), Митроглу (Пелкас, 78).
    ХорватияСубашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Ракитич, Модрич (Митрович, 90), Брозович, Перишич (Ребич, 86), Манджукич, Калинич (Крамарич, 78).
    Предупреждение:
    Тахцидис (24).

    Первый матч – 1:4

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