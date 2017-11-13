Хорватия вышла на ЧМ-2018, Греция не попала на турнир

В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 Греция на стадионе «Георгиос Караискакис» сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее Хорватия разгромила Грецию на своем поле со счетом 4:1. Таким образом, хорваты стали участниками ЧМ-2018, а греки не попали на турнир.

Первый матч – 1:4

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