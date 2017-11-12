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    Александр Кокорин: «Крестовский» лучше «Лужников»

    Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия Лионель Месси сборная России Александр Кокорин Крестовский товарищеские матчи (сборные)

    Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился наблюдениями от контрольного матча с Аргентиной (0:1).

    - Какой стадион лучше – «Санкт-Петербург» или «Лужники»?

    «Крестовский» лучше, но он для Питера. Для Москвы «Лужники» – топ-вариант.

    - Денис Глушаков поменялся майками с Лионелем Месси в перерыве...

    – Сам не знаю, как это возможно. Я ни с кем не менялся.

    - Показалось, что капитан аргентинцев особо не напрягался.

    – Месси всегда играет почти пешком. Ему не надо бегать – вся острота все равно идет именно от него, – сказал Кокорин.

    «Почувствовал себя заключенным». Люди выбирались из «Лужников» почти 2 часа

    Месси особо не напрягался. Но все равно победил Россию

    Еще никогда на сборную России не ходило так много людей

    Футбол в новых «Лужниках» – это супер

    Опрос

    Какой стадион – лучший в России?

    35012 голосов 257
    • «Лужники»
      23%
    • «Крестовский»
      17%
    • «Краснодар»
      44%
    • Другой
      16%

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