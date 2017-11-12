Александр Кокорин: «Крестовский» лучше «Лужников»

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился наблюдениями от контрольного матча с Аргентиной (0:1).

- Какой стадион лучше – «Санкт-Петербург» или «Лужники»?

– лучше, но он для Питера. Для Москвы «Лужники» – топ-вариант.

- Денис Глушаков поменялся майками с в перерыве...

– Сам не знаю, как это возможно. Я ни с кем не менялся.

- Показалось, что капитан аргентинцев особо не напрягался.

– Месси всегда играет почти пешком. Ему не надо бегать – вся острота все равно идет именно от него, – сказал Кокорин.

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