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    Сборная Финляндии выиграла Кубок «Карьялы», Россия заняла второе место

    Теги Евротур сборная России сборная Канады сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии сборная Швейцарии Олег Знарок Кубок Карьялы Лаури Марьямяки

    Сборная Финляндии выиграла домашний этап Евротура – Кубок «Карьялы».

    Команда тренера Лаури Марьямяки набрала 9 очков в 3 матчах. Финны победили сборные России (3:2), Швеции (3:1) и Канады (4:3).

    Российская команда под руководством тренера Олега Знарка заняла на Кубке «Карьялы» второе место.

    Итоговое положение: Финляндия – 9 очков (3 матча), Россия – 6 (3), Швеция – 6 (3), Канада – 3 (3), Чехия – 3 (3), Швейцария – 0 (3).

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