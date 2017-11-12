Сборная Финляндии выиграла Кубок «Карьялы», Россия заняла второе место
Сборная Финляндии выиграла домашний этап Евротура – Кубок «Карьялы».
Команда тренера Лаури Марьямяки набрала 9 очков в 3 матчах. Финны победили сборные России (3:2), Швеции (3:1) и Канады (4:3).
Российская команда под руководством тренера Олега Знарка заняла на Кубке «Карьялы» второе место.
Итоговое положение: Финляндия – 9 очков (3 матча), Россия – 6 (3), Швеция – 6 (3), Канада – 3 (3), Чехия – 3 (3), Швейцария – 0 (3).
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