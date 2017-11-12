НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Детройт» сыграет с «Майами» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Одержавший 11 побед подряд «Бостон» встретится на своей площадке с «Торонто». «Детройт» сыграет с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 13 ноября, 00.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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