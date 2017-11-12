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    НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Детройт» сыграет с «Майами» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Детройт Хьюстон Индиана Майами Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Одержавший 11 побед подряд «Бостон» встретится на своей площадке с «Торонто». «Детройт» сыграет с «Майами».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Торонто 8:7 (1 четверть)
    Дата проведения
    12 ноября, 23.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Майами
    Дата проведения
    13 ноября, 00.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Хьюстон
    Дата проведения
    13 ноября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Даллас
    Дата проведения
    13 ноября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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