НБА. «Бостон» примет «Торонто», «Детройт» сыграет с «Майами» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Одержавший 11 побед подряд «Бостон» встретится на своей площадке с «Торонто». «Детройт» сыграет с «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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