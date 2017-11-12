Евгений Малкин: «Я в Putin Team»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин присоединился к инициативе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Putin Team. Я в команде», – написал Малкин в инстаграме.
Ранее Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддерживать президента России Владимира Путина.
Иллюстрация: инстаграм Евгения Малкина
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