Cup of China. Радионова, Загитова и Туктамышева выйдут на лед с произвольными программами

4 ноября в Пекине на этапе Гран-при Cup of China женщины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует канадская фигуристка Габриэль Дэйлман, россиянка Елена Радионова идет на третьем месте, Алина Загитова – на 4-м, Елизавета Туктамышева – на 5-м.

Гран-при

3-й этап

Cup of China

Пекин, Китай

Женщины

Начало произвольной программы - 11.30 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Эмбер Гленн (США)

2. Чжао Цзыцюань (Китай)

3. Маи Михара (Япония)

4. Ли Сянинь (Китай)

5. Чхве Да Бин (Южная Корея)

Вторая разминка

6. Марин Хонда (Япония)

7. Елизавета Туктамышева (Россия)

8. Алина Загитова (Россия)

9. Вакаба Хигучи (Япония)

10. Габриэль Дэйлман (Канада)

11. Елена Радионова (Россия)

Положение после короткой программы



1. Габриэль Дэйлман (Канада) – 70,65

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 70,53

3. Елена Радионова (Россия) – 70,48

4. Алина Загитова (Россия) – 69,44

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,10

6. Марин Хонда (Япония) – 66,90

7. Маи Михара (Япония) – 66,90

8. Ли Сянинь (Китай) – 59,20

9. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 53,90

10. Эмбер Гленн (США) – 52,61

11. Чжао Цзыцюань (Китай) – 50,39

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China