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    Виталий Мутко: «Путин четко обозначил позицию – для России нейтральный флаг неприемлем»

    Теги Виталий Мутко Владимир Путин сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко сообщил, что сборная России в любом случае не будет выступать под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018.

    «Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию – для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи.

    Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе», – рассказал Мутко.

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