Виталий Мутко: «Путин четко обозначил позицию – для России нейтральный флаг неприемлем»

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко сообщил, что сборная России в любом случае не будет выступать под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018.

«Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию – для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи.

Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе», – рассказал Мутко.