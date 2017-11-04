Cup of China. Коляда, Петров, Фернандес и Цзинь выступят с произвольными программами

4 ноября в Пекине на третьем этапе Гран-при Cup of China мужчины выступят с произвольными программами. Российский фигурист Михаил Коляда лидирует после первого соревновательного дня, его соотечественник Александр Петров расположился на 9-м месте.

Гран-при

3-й этап

Cup of China

Пекин, Китай

Мужчины

Начало произвольной программы - 13.45 по московскому времени, прямая трансляция - на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Кевин Рейнолдс (Канада)

2. Александр Майоров (Швеция)

3. Хэ Чжан (Китай)

4. Грант Хохштайн (США)

5. Винсент Чжоу (США)

6. Александр Петров (Россия)

Вторая разминка

7. Хань Янь (Китай)

8. Макс Аарон (США)

9. Кейдзи Танака (Япония)

10. Хавьер Фернандес (Испания)

11. Цзинь Боян (Китай)

12. Михаил Коляда (Россия)

Положение после короткой программы



1. Михаил Коляда (Россия) – 103,13

2. Цзинь Боян (Китай) – 93,89

3. Хавьер Фернандес (Испания) – 90,57

4. Кейдзи Танака (Япония) – 87,19

5. Макс Аарон (США) – 83,11

6. Хань Янь (Китай) – 82,22

7. Грант Хохштайн (США) – 80,55

8. Винсент Чжоу (США) – 80,23

9. Александр Петров (Россия) – 68,58

10. Кевин Рейнолдс (Канада) – 64,40

11. Александр Майоров (Швеция) – 64,27

12. Хэ Чжан (Китай) – 46,99

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China