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    Павел Буре: «Самую большую и мощную страну лишают флага? Так не пойдет»

    Теги сборная России НХЛ Павел Буре МОК КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир политика

    Бывший нападающий сборной России Павел Буре выразил свое мнение по поводу возможного решения КХЛ запретить игрокам участвовать в Олимпиаде-2018 в случае недопуска российской сборной.

    «Это ответная мера, потому что пока все предпринимают меры против нас, пристают к нашей стране.

    Что это такое, что нашу самую большую и мощную страну в мире лишают флага? Так не пойдет. Все правильно! Мы должны заботиться о своей стране и принимать соответствующие меры.

    Нападают на нас, и мы должны себя защищать. Я категорически против того, чтобы наша страна выступала под нейтральным флагом. С нашей страной так разговаривать нельзя!» – сказал Буре.

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