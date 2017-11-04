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    Sports.ru

    Sports.ru покажет сегодня в прямом эфире первый чемпионский бой Дмитрия Бивола

    Теги полутяжелый вес Sports.ru Дмитрий Бивол

    Сегодня в Монако состоится бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (Россия) и претендентом Трентом Броадхерстом (Австралия).

    Sports.ru покажет поединок в прямом эфире. Начало – в 23.00 по московскому времени.

    Ссылка на трансляции появится здесь ближе к началу события.

    Дмитрию Биволу 26 лет. На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Одержал 11 побед в 11 боях (9 досрочно).

    После победы над Феликсом Валерой в 2016 году он стал временным чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе.

    Бивол, дважды защитив титул, был признан полноценным чемпионом по версии WBA. Бой с Броадхерстом станет для него первым в этом статусе.

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