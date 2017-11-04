Sports.ru покажет сегодня в прямом эфире первый чемпионский бой Дмитрия Бивола

Сегодня в Монако состоится бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе (Россия) и претендентом Трентом Броадхерстом (Австралия).

.ru покажет поединок в прямом эфире. Начало – в 23.00 по московскому времени.

Ссылка на трансляции появится здесь ближе к началу события.

Дмитрию Биволу 26 лет. На профессиональном ринге выступает с 2014 года. Одержал 11 побед в 11 боях (9 досрочно).

После победы над Феликсом Валерой в 2016 году он стал временным чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Бивол, дважды защитив титул, был признан полноценным чемпионом по версии WBA. Бой с Броадхерстом станет для него первым в этом статусе.