НБА. «Клипперс» – «Мемфис», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Клипперс» в Лос-Анджелесе играют с «Мемфисом». Идущая четвертой на Западе «Миннесота» постарается развить успех в игре с «Далласом».

Борющийся за попадание в зону плей-офф «Денвер» примет оживающий .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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