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    НБА. «Клипперс» – «Мемфис», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Миннесота Новый Орлеан Сакраменто НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Клипперс» в Лос-Анджелесе играют с «Мемфисом». Идущая четвертой на Западе «Миннесота» постарается развить успех в игре с «Далласом».

    Борющийся за попадание в зону плей-офф «Денвер» примет оживающий «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Мемфис 104:113 (25:27, 31:33, 24:27, 24:26)
    Дата проведения
    4 ноября, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика

    Детройт – Сакраменто
    Дата проведения
    5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Новый Орлеан
    Дата проведения
    5 ноября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Даллас
    Дата проведения
    5 ноября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Голден Стэйт
    Дата проведения
    5 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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