НБА. «Клипперс» – «Мемфис», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Клипперс» в Лос-Анджелесе играют с «Мемфисом». Идущая четвертой на Западе «Миннесота» постарается развить успех в игре с «Далласом».
Борющийся за попадание в зону плей-офф «Денвер» примет оживающий «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 5 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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