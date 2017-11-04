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    КХЛ готова запретить игрокам выступать на Олимпиаде-2018 в случае недопуска сборной России

    Теги ИИХФ сборная России НХЛ допинг Владимир Путин МОК Дмитрий Чернышенко КХЛ WADA Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир политика

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о возможности запретить игрокам лиги выступить на Олимпиаде-2018.

    «Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон.

    КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество. Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга.

    МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.

    КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок», – цитирует Чернышенко «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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