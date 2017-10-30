Сербия уволила Муслина с поста главного тренера. Он вывел команду на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин покидает свой пост.
Футбольный союз Сербии принял решение расторгнуть контракт с 64-летним специалистом.
Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной стал Младен Крстаич.
43-летний Крстаич, выступавший за «Партизан», «Вердер», «Шальке», а также сборные Югославии и Сербии, будет руководить сербами в ноябрьских товарищеских матчах с Китаем и Кореей.
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