Сербия уволила Муслина с поста главного тренера. Он вывел команду на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин покидает свой пост.

Футбольный союз Сербии принял решение расторгнуть контракт с 64-летним специалистом.

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной стал Младен Крстаич.

43-летний Крстаич, выступавший за «Партизан», «Вердер», «Шальке», а также сборные Югославии и Сербии, будет руководить сербами в ноябрьских товарищеских матчах с Китаем и Кореей.

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