ИГ выпустило плакат с угрозой Роналду

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, распространила новый плакат на футбольную тематику.

На пропагандистской листовке форвард Криштиану Роналду изображен на коленях. За португальцем стоит террорист с ножом в руке.

Плакат сопровождается подписью: «Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Вы просто ждете. И мы ждем».

Ранее ИГ назвало «врагом Аллаха» тренера сборной Франции Дидье Дешама и выпустило листовки с угрозами Месси и Неймару.

Также распространялся плакат с угрозами терактов во время ЧМ-2018.

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