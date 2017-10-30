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    ИГ выпустило плакат с угрозой Роналду

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания происшествия фото ЧМ-2018 политика

    Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, распространила новый плакат на футбольную тематику.

    На пропагандистской листовке форвард «Реала» Криштиану Роналду изображен на коленях. За португальцем стоит террорист с ножом в руке.

    Плакат сопровождается подписью: «Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Вы просто ждете. И мы ждем».

    Ранее ИГ назвало «врагом Аллаха» тренера сборной Франции Дидье Дешама и выпустило листовки с угрозами Месси и Неймару.

    Также распространялся плакат с угрозами терактов во время ЧМ-2018.

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