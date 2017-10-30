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    НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Флорида» против «Тампы»

    Теги результаты Айлендерс Филадельфия Торонто Бостон Тампа-Бэй Флорида Сент-Луис Коламбус Ванкувер Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Коламбус – Бостон
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Аризона
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Айлендерс – Вегас
    Дата проведения
    31 октября, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    Флорида – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Монреаль
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Сент-Луис – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    Ванкувер – Даллас
    Дата проведения
    31 октября, 05.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Торонто
    Дата проведения
    31 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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