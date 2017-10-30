НХЛ. «Коламбус» сыграет с «Бостоном», «Флорида» против «Тампы»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Scottrade Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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