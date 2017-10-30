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    Дзагоев вызван на матчи с Аргентиной и Испанией, Денисов – нет

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Федор Кудряшов Игорь Акинфеев Юрий Жирков Владимир Габулов Виктор Васин Дмитрий Комбаров Федор Смолов Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Испании Фенербахче сборная России сборная Аргентины Ахмат Арсенал Тула Игорь Смольников Алан Дзагоев Кельн Денис Глушаков Александр Кокорин Владислав Игнатьев Константин Рауш Краснодар Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Антон Заболотный Андрей Лунев Тосно товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Илья Кутепов Роман Зобнин Марио Фернандес Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин Антон Швец

    Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург).

    В заявку россиян вошли 27 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»);

    Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит»);

    Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак»), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат» Грозный);

    Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    В данном списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске.

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