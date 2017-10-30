Дзагоев вызван на матчи с Аргентиной и Испанией, Денисов – нет

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург).

В заявку россиян вошли 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев ( ), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»);

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Федор Кудряшов ( ), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер ( Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит»);

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – ), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все – «Локомотив»), Антон Швец («Ахмат» Грозный);

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

В данном списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске.