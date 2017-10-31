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    Sportsnet: Шипачев решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию, контракт с «Вегасом» будет расторгнут

    Теги НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Форвард Вадим Шипачев принял решение расторгнуть контракт с «Вегасом», покинуть НХЛ и вернуться в Россию, сообщает Sportsnet. 

    На данный момент стороны работают над расторжением контракта. Ожидается, что для этого будет задействован механизм прохождения процедуры драфта отказов. 

    30-летний игрок весной подписал с «Голден Найтс» 2-летний контракт на 9 миллионов долларов. В сезоне НХЛ он сыграл только 3 матча, в которых забил 1 гол. 

    Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «рыцарей» в АХЛ – «Чикаго Вулвс». 

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