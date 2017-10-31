Sportsnet: Шипачев решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию, контракт с «Вегасом» будет расторгнут
Форвард Вадим Шипачев принял решение расторгнуть контракт с «Вегасом», покинуть НХЛ и вернуться в Россию, сообщает Sportsnet.
На данный момент стороны работают над расторжением контракта. Ожидается, что для этого будет задействован механизм прохождения процедуры драфта отказов.
30-летний игрок весной подписал с «Голден Найтс» 2-летний контракт на 9 миллионов долларов. В сезоне НХЛ он сыграл только 3 матча, в которых забил 1 гол.
Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «рыцарей» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».
Геннадий Тимченко: «Объяснял Шипачеву, что нет смысла ехать в НХЛ. Мы не можем на него рассчитывать в сборной России»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.