Sportsnet: Шипачев решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию, контракт с «Вегасом» будет расторгнут

Форвард Вадим Шипачев принял решение расторгнуть контракт с , покинуть НХЛ и вернуться в Россию, сообщает Sportsnet.

На данный момент стороны работают над расторжением контракта. Ожидается, что для этого будет задействован механизм прохождения процедуры драфта отказов.

30-летний игрок весной подписал с «Голден Найтс» 2-летний контракт на 9 миллионов долларов. В сезоне он сыграл только 3 матча, в которых забил 1 гол.

Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «рыцарей» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».

Геннадий Тимченко: «Объяснял Шипачеву, что нет смысла ехать в НХЛ. Мы не можем на него рассчитывать в сборной России»

Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?