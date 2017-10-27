Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Арсенала»

В 15-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» – с «Ростовом», «Зенит» примет «Локомотив», а «Краснодар» – СКА.

Чемпионат России

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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