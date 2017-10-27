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    Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Арсенала»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 15-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» – с «Ростовом», «Зенит» примет «Локомотив», а «Краснодар» – СКА.

    Чемпионат России

    15-й тур

    Арсенал Тула – ЦСКА
    Дата проведения
    27 октября, 19.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ростов – Спартак
    Дата проведения
    28 октября, 19.00, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика

     

    Амкар – Урал
    Дата проведения
    29 октября, 11.30, «стадион Звезда»
    превью матча онлайн статистика

     

    Динамо – Тосно
    Дата проведения
    29 октября, 14.00, «Арена Химки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Зенит – Локомотив
    Дата проведения
    29 октября, 16.30, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Краснодар – СКА Хабаровск
    Дата проведения
    29 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уфа – Рубин
    Дата проведения
    30 октября, 17.00, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ахмат – Анжи
    Дата проведения
    30 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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