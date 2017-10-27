Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Арсенала»
В 15-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» – с «Ростовом», «Зенит» примет «Локомотив», а «Краснодар» – СКА.
Чемпионат России
15-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 29 октября, 11.30, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.30, «Крестовский»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 30 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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