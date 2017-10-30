ИГ выпустило пропагандистские плакаты с угрозой Месси и Неймару

Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, вновь запустила плакаты на футбольную тематику.

На пропагандистских плакатах изображены форвард «ПСЖ» Неймар и лидер «Барселоны» . Они изображены в оранжевой робе (в такой ИГ обычно выводит людей на казни).

Плакат сопровождается подписью: «Вы не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах».

Ранее ИГ назвало «врагом Аллаха» тренера сборной Франции Дидье Дешама. Также распространялся плакат с угрозами относительно безопасности .

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