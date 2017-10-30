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    ИГ выпустило пропагандистские плакаты с угрозой Месси и Неймару

    Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания происшествия ЧМ-2018 Неймар политика

    Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, вновь запустила плакаты на футбольную тематику.

    На пропагандистских плакатах изображены форвард «ПСЖ» Неймар и лидер «Барселоны» Лионель Месси. Они изображены в оранжевой робе (в такой ИГ обычно выводит людей на казни).

    Плакат сопровождается подписью: «Вы не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах».

    Ранее ИГ назвало «врагом Аллаха» тренера сборной Франции Дидье Дешама. Также распространялся плакат с угрозами относительно безопасности ЧМ-2018.

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