ИГ выпустило пропагандистские плакаты с угрозой Месси и Неймару
Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, вновь запустила плакаты на футбольную тематику.
На пропагандистских плакатах изображены форвард «ПСЖ» Неймар и лидер «Барселоны» Лионель Месси. Они изображены в оранжевой робе (в такой ИГ обычно выводит людей на казни).
Плакат сопровождается подписью: «Вы не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах».
Ранее ИГ назвало «врагом Аллаха» тренера сборной Франции Дидье Дешама. Также распространялся плакат с угрозами относительно безопасности ЧМ-2018.
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