«Тоттенхэм» пожизненно отстранил 2 болельщиков от посещения домашних матчей. Они бросали стаканы с мочой в фанатов «Вест Хэма»

пожизненно дисквалифицировал двух болельщиков команды за инцидент, произошедший на трибунах во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (2:3).

Ранее в сети появилось видео, как фанат хозяев справляет малую нужду в пустой пластиковый стакан из-под пива и бросает его в сектор фанатов . Затем он бросает и второй стакан с мочой. На видео слышен смех приятеля болельщика, бросавшего стаканы.

«Такое поведение неприемлемо, клуб был вынужден пожизненно дисквалифицировать обоих болельщиков с этого видео», – сказал представитель «Тоттенхэма».