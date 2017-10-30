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    «Тоттенхэм» пожизненно отстранил 2 болельщиков от посещения домашних матчей. Они бросали стаканы с мочой в фанатов «Вест Хэма»

    Теги Вест Хэм дисквалификации происшествия болельщики Кубок английской лиги Тоттенхэм

    «Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал двух болельщиков команды за инцидент, произошедший на трибунах во время матча 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (2:3).

    Ранее в сети появилось видео, как фанат хозяев справляет малую нужду в пустой пластиковый стакан из-под пива и бросает его в сектор фанатов «Вест Хэма». Затем он бросает и второй стакан с мочой. На видео слышен смех приятеля болельщика, бросавшего стаканы.

    «Такое поведение неприемлемо, клуб был вынужден пожизненно дисквалифицировать обоих болельщиков с этого видео», – сказал представитель «Тоттенхэма».

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