НБА. «Бостон» – «Сан-Антонио», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В Бостоне сойдутся ведущие команды своих конференций «Селтикс» и «Сан-Антонио».
«Клипперс» примут «Голден Стэйт», который накануне потерпел домашнее поражение.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.