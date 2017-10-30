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    НБА. «Бостон» – «Сан-Антонио», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Шарлотт Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Майами Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. В Бостоне сойдутся ведущие команды своих конференций «Селтикс» и «Сан-Антонио».

    «Клипперс» примут «Голден Стэйт», который накануне потерпел домашнее поражение.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Майами – Миннесота
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Сан-Антонио
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Нью-Йорк – Денвер
    Дата проведения
    31 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Филадельфия
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Шарлотт
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Орландо
    Дата проведения
    31 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Даллас
    Дата проведения
    31 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Торонто
    Дата проведения
    31 октября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    31 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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