Василий Уткин: «Если выпилить из фанеры силуэт Спаллетти, он будет тренировать лучше, чем Манчини»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера Роберто Манчини в .

«О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. И не болонка. Болонка живая и теплая, болонок многие любят. У меня у самого дома собачка маленькая живет. 6 кило радости!

Короче. Не манекен, живой человек, с большим игроцким прошлым. Однако если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем .

Три игры без голов. За каждую стыдно отдельно. Туле (прости, Тула!) на своем поле лидеру проигрывать стыдновато. С ЦСКА играть тайм без ударв, матч без угроз – стыдоба, недостойно средств и целей, коими располагает .

С прямым конкурентом, с со-лидером, дома играть, наступая три раза на одни и те же среднерусские грабли... Которые Юрий Павлович Семин забыл вынуть из багажника в последний визит на родную Орловщину и прислонил на виду, чтобы не забыть...

И все это без голов... Оййй... Еще из Кубка страны вылетел. Праздник на улице питерских маргиналов. Ну, ладно, в городе полно любителей старины, кто-то имеет милое чудачество болеть за этот домашний призрак, местное «Динамо»...

Но вот заставили людей публично в цветах прийти на «Крестовский», там болеть не вообще за «Динамо», а против «Зенита», при большом скоплении народу и... Подарили людям торжество.

А выход в основную сетку через дополнительное время с «Утрехтом»? Который живет годами на те деньги, что Сергей Фурсенко в месяц тратит на колдунов и дизайнеров? А если бы, что было вполне реально, в Голландии Лунев не уберег от более крупного поражения?

В любви миллионного города со скучающим видом купается самый переоцененный тренер мира. Я не злословлю. Я это даже не пятый год говорю про Манчини, это даже проверить можно. И даже не потому что умный. Умный как раз Манчини, он на этом зарабатывает.

И даже не потому, что даже. Проиграть команде Юрия Семина 0:3. Два гола от Джефферсона Фарфана; он же старше Ивановича! Ущипните друг друга, фарфаны. Ну да, это уже утро.

И последнее. «Не каждый хочет проигрывать дома». Это сказал специально приглашенный объединять команду воедино (ни в одной другой команде мира такие специалисты не трудятся, уникальная профессия!) Анатолий Тимощук. То есть некоторые все-таки хотят?

Не они ли берегли все эти годы мечту о приглашении на работу в Россию? В сборную ведь хотели сначала. Ей как раз дома скоро проигрывать, чемпионат мира на носу. Ну, диверсанты», – написал Уткин.

Манчини – болонка для ношения шарфа, время Семина ушло. Василий Уткин против тренеров