НХЛ. Василевский выиграл 9-й матч подряд и побил вратарский рекорд «Тампы», обойдя Хабибулина
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в матче с «Флоридой» (8:5). Его признали третьей звездой встречи.
Победа стала для него 10-й в сезоне, причем 9-й подряд.
Таким образом, Василевский побил вратарский рекорд «Лайтнинг» по продолжительности победной серии, установленный Николаем Хабибулиным.
Отметим также, что по 10 побед в октябре ранее одерживали только 2 вратаря – Мэнни Легаси («Детройт», 2005/06) и Крэйг Андерсон («Колорадо», 2009/10).
Василевский сейчас является лидером по количеству побед в лиге, опережая группу вратарей, у которых по 7 выигранных матчей.
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