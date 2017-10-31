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    НХЛ. Василевский выиграл 9-й матч подряд и побил вратарский рекорд «Тампы», обойдя Хабибулина

    Теги Тампа-Бэй Флорида Николай Хабибулин НХЛ рекорды Андрей Василевский

    Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в матче с «Флоридой» (8:5). Его признали третьей звездой встречи. 

    Победа стала для него 10-й в сезоне, причем 9-й подряд. 

    Таким образом, Василевский побил вратарский рекорд «Лайтнинг» по продолжительности победной серии, установленный Николаем Хабибулиным

    Отметим также, что по 10 побед в октябре ранее одерживали только 2 вратаря – Мэнни Легаси («Детройт», 2005/06) и Крэйг Андерсон («Колорадо», 2009/10). 

    Василевский сейчас является лидером по количеству побед в лиге, опережая группу вратарей, у которых по 7 выигранных матчей. 

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