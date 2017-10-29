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    Татьяна Тарасова: «Осмонд не чувствует балетного стиля. Ее произвольная программа неудачная»

    Теги Татьяна Тарасова Саша Коэн сборная России сборная Канады Skate Canada сборная США женское катание Евгения Медведева Кейтлин Осмонд

    Известный российский тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о произвольной программе канадской фигуристки Кейтлин Осмонд, занявшей на втором этапе Гран-при Skate Canada первое место.

    «Не разделяю восторгов в отношении Кейтлин Осмонд, пусть она и выиграла эти соревнования. Более того, считаю ее произвольную программу неудачной. В ней нет изыска, какой был в короткой программе «Эдит Пиаф», в которую я ностальгически влюбилась еще год назад, когда увидела впервые.

    Сейчас же, наблюдая за тем, как Осмонд катает «Лебединое озеро», вспоминала, например, о том, что под эту музыку у меня гораздо более убедительно в свое время каталась Саша Коэн. Но дело не в этом. А в том, что нельзя брать великую музыку Петра Ильича Чайковского, написанную им специально для балета, и делать из нее «просто программу». Это как катать «Лунный свет» Дебюсси и всю программу бегать по льду на зубцах.

    Осмонд не чувствует балетного стиля, и для меня это странно. Можно ведь, наверное, ради такой программы посмотреть балет — Майю Плисецкую, Диану Вишневу. Так что пока для меня канадка выглядит совсем неубедительно. Чего я не могу сказать, например, в отношении Жени Медведевой с ее «Анной Карениной». Пусть музыка немножко ей не по возрасту, но такую Медведеву мы еще никогда не видели. Поэтому смотреть на нее мне интересно. А на Осмонд — нет», — сказала Тарасова.

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