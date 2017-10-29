Татьяна Тарасова: «Осмонд не чувствует балетного стиля. Ее произвольная программа неудачная»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о произвольной программе канадской фигуристки Кейтлин Осмонд, занявшей на втором этапе Гран-при Skate Canada первое место.

«Не разделяю восторгов в отношении Кейтлин Осмонд, пусть она и выиграла эти соревнования. Более того, считаю ее произвольную программу неудачной. В ней нет изыска, какой был в короткой программе «Эдит Пиаф», в которую я ностальгически влюбилась еще год назад, когда увидела впервые.

Сейчас же, наблюдая за тем, как Осмонд катает «Лебединое озеро», вспоминала, например, о том, что под эту музыку у меня гораздо более убедительно в свое время каталась Саша Коэн. Но дело не в этом. А в том, что нельзя брать великую музыку Петра Ильича Чайковского, написанную им специально для балета, и делать из нее «просто программу». Это как катать «Лунный свет» Дебюсси и всю программу бегать по льду на зубцах.

Осмонд не чувствует балетного стиля, и для меня это странно. Можно ведь, наверное, ради такой программы посмотреть балет — Майю Плисецкую, Диану Вишневу. Так что пока для меня канадка выглядит совсем неубедительно. Чего я не могу сказать, например, в отношении Жени Медведевой с ее «Анной Карениной». Пусть музыка немножко ей не по возрасту, но такую Медведеву мы еще никогда не видели. Поэтому смотреть на нее мне интересно. А на Осмонд — нет», — сказала Тарасова.