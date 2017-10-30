НХЛ. Малкин забросил 5-ю шайбу в сезоне
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Виннипегом» (1:7) забил гол, реализовав большинство.
Это 5-я шайба россиянина в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 13 играх сезона Малкин набрал 13 (5+8) очков.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Виннипегом» (1:7) забил гол, реализовав большинство.
Это 5-я шайба россиянина в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 13 играх сезона Малкин набрал 13 (5+8) очков.
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