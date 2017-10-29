Пилот «Мерседеса» стал чемпионом мира в «Формуле-1» за два этапа до окончания сезона-2017.

В начала года Хэмилтон с переменным успехом боролся за лидерство с гонщиком Себастьяном Феттелем, однако после летнего перерыва резко прибавил в результатах и одержал пять побед в шести Гран-при.

К этапу в Мексике, который состоялся в эти выходные, Льюис подошел с преимуществом над ближайшим соперником в 66 очков, и чтобы стать чемпионом, ему требовалось занять хотя бы пятое место в гонке. В случае, если бы Феттель финишировал третьим или ниже, Хэмилтону для победы в первенстве вовсе не требовалось набирать очки.

Гран-при Мексики в итоге прошел по второму сценарию: Хэмилтон и Феттель не поделили на старте трассу с Максом Ферстаппеном, из-за чего откатились назад и не смогли побороться за первое место – пилот «Феррари» финишировал четвертым, а представитель – девятым. Победителем заезда в Мехико стал Ферстаппен.

Это четвертый чемпионский титул Хэмилтона в карьере. До этого он побеждал в личном зачете «Формулы-1» в 2008, 2014 и 2015 году. Всего Льюис провел 206 Гран-при, одержал 62 победы, 72 раза стартовал с поул-позиции, 38 раз устанавливал быстрейшие круги и 116 раз поднимался на подиум.