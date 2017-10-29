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    НБА. «Милуоки» сыграет на выезде с «Атлантой», «Индиана» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Кливленд Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Милуоки Бруклин Нью-Йорк Орландо Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Милуоки» Янниса Адетокумбо сыграет на выезде с «Атлантой», «Индиана» примет одного из лидеров Западной конференции «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Милуоки 0:0 (2 четверть)
    Дата проведения
    29 октября, 22.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Индиана – Сан-Антонио
    Дата проведения
    29 октября, 23.30, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

     

    Бруклин – Денвер
    Дата проведения
    30 октября, 01.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Шарлотт – Орландо
    Дата проведения
    30 октября, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Сакраменто – Вашингтон
    Дата проведения
    30 октября, 01.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Кливленд – Нью-Йорк
    Дата проведения
    30 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Голден Стэйт – Детройт
    Дата проведения
    30 октября, 03.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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