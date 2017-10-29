НБА. «Милуоки» сыграет на выезде с «Атлантой», «Индиана» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Милуоки» Янниса Адетокумбо сыграет на выезде с «Атлантой», «Индиана» примет одного из лидеров Западной конференции «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 22.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 29 октября, 23.30, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 30 октября, 01.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 01.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 30 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 30 октября, 03.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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