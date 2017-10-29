НБА. «Милуоки» сыграет на выезде с «Атлантой», «Индиана» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Милуоки» Янниса Адетокумбо сыграет на выезде с «Атлантой», «Индиана» примет одного из лидеров Западной конференции «Сан-Антонио».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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