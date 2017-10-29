НХЛ. «Вегас» дисквалифицировал Шипачева за то, что он покинул расположение фарм-клуба АХЛ

дисквалифицировал нападающего Вадима Шипачева за то, что он покинул расположение фарм-клуба «рыцарей».

Минувшей ночью форвард должен был провести матч за «Чикаго Вулвс» в . Однако Шипачев вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьей.

Шипачева отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако пока не провел там ни одной игры. Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

По информации инсайдера Sportsnet Эрика Энгелса, если до завтра «Вегас» не обменяет Шипачева, то контракт с ним расторгнут и игрок вернется в Россию.

Тренер фарма «Вегаса»: «О том, что Шипачев не сыграет, узнал за 2 часа до матча. Никаких объяснений не было»

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