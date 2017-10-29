Итоговый турнир WTA. Финал. Винус Уильямс сыграет с Возняцки

За титул итогового турнира WTA сыграют экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Для американки это первый финал WTA Finals за восемь лет, для датчанки – за семь. В личном противостоянии со счетом 7-0 ведет Уильямс.

WTA Finals



Сингапур

22 – 29 октября 2017

Итоговый турнир WTA



Призовой фонд – 7 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Одиночный разряд



Финал

