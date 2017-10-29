Итоговый турнир WTA. Финал. Винус Уильямс сыграет с Возняцки
За титул итогового турнира WTA сыграют экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Для американки это первый финал WTA Finals за восемь лет, для датчанки – за семь. В личном противостоянии со счетом 7-0 ведет Уильямс.
WTA Finals
Сингапур
22 – 29 октября 2017
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 7 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
- Дата проведения
- 29 октября, 13.30
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