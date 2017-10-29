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    Итоговый турнир WTA. Финал. Винус Уильямс сыграет с Возняцки

    Теги Винус Уильямс результаты WTA Каролин Возняцки WTA Finals

    За титул итогового турнира WTA сыграют экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Для американки это первый финал WTA Finals за восемь лет, для датчанки – за семь. В личном противостоянии со счетом 7-0 ведет Уильямс.

    WTA Finals

    Сингапур

    22 – 29 октября 2017

    Итоговый турнир WTA

    Призовой фонд – 7 000 000 долларов

    Крытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Финал

    Каролин Возняцки (Дания) Винус Уильямс (США)
    Дата проведения
    29 октября, 13.30
    Онлайн матча

     

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