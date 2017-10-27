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    Sports.ru

    Коукалова пропустит начало сезона, Григорян ушел из «Арарата», фото мяча ЧМ-2018 и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем. Участие в Играх-2018 тоже под угрозой.

    2.«Магнитка» обыграла в гостях «Салават», рижское «Динамо» в овертайме победило «Авангард».

    3. Владимир Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018.

    4. «Барселона» может продать права на название «Камп Ноу» за рекордные 400 млн евро.

    5. Кучеров продлил результативную серию до 11 матчей, Кузнецов забил первый гол в сезоне. Все результаты НХЛ.

    6. Президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США призвал отстранить Россию от Игр-2018. За допинг, конечно.

    7. Александр Григорян покинул пост главного тренера «Арарата». Говорит, что планирует двигаться дальше.

    8. Призер чемпионатов мира, словенская биатлонистка Тея Грегорин отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010.

    8. В интернете появились фотографии мяча ЧМ-2018. Выглядит он, честно говоря, не очень.

    9. В НБА «Милуоки» проиграл «Бостону». Другие результаты – здесь.

    10. В Москве появится новый теннисный турнир WTA с призовым фондом 750 тысяч долларов.

    11. «Зенит» продает билеты на домашний матч с «Локомотивом» из гостевой квоты.

    12. Супербоул – самый дорогой бренд в мире спорта, чемпионат мира по футболу – 4-й.

    Цитата дня. «Подхалим — это ты, Иуда». Федор Емельяненко написал открытое письмо брату.

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