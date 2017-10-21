Сборная Аргентины сыграет с Нигерией в Краснодаре 14 ноября

Ассоциация футбола Аргентины представила официальную информацию о ноябрьских товарищеских матчах с участием сборной страны.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе в Москве.

Игра Нигерия – Аргентина пройдет 14 ноября на стадионе «Краснодар».

Решение провести и второй матч в России мотивировано желанием избежать лишних перелетов.

«Его безжалостно пинали – это было ужасно». Боль Серхио Агуэро

Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум