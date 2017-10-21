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    Сборная Аргентины сыграет с Нигерией в Краснодаре 14 ноября

    Теги Лужники сборная России сборная Аргентины сборная Нигерии стадион Краснодар товарищеские матчи (сборные)

    Ассоциация футбола Аргентины представила официальную информацию о ноябрьских товарищеских матчах с участием сборной страны.

    Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве. 

    Игра Нигерия – Аргентина пройдет 14 ноября на стадионе «Краснодар».

    Решение провести и второй матч в России мотивировано желанием избежать лишних перелетов.

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