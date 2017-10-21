Сборная Аргентины сыграет с Нигерией в Краснодаре 14 ноября
Ассоциация футбола Аргентины представила официальную информацию о ноябрьских товарищеских матчах с участием сборной страны.
Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве.
Игра Нигерия – Аргентина пройдет 14 ноября на стадионе «Краснодар».
Решение провести и второй матч в России мотивировано желанием избежать лишних перелетов.
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